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Путин оценил повышение ключевой ставки

Путин заявил, что ЦБ повышением ключевой ставки среагировал на разогрев инфляции

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает решение Центрального банка России по повышению ключевой ставки вынужденным в связи с разогревом инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ставка подросла из-за появления тенденций, связанных с разогревом инфляции. Центральный банк России, как ключевая организация, которая ответственна за сохранение макроэкономической стабильности, была вынуждена среагировать на данную ситуацию соответствующим образом.

21 июля 2023 года Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых.

В ЦБ РФ указали, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, на что также влияет ограниченность свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.

Регулятор также допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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