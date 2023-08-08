Путин оценил повышение ключевой ставки

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает решение Центрального банка России по повышению ключевой ставки вынужденным в связи с разогревом инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ставка подросла из-за появления тенденций, связанных с разогревом инфляции. Центральный банк России, как ключевая организация, которая ответственна за сохранение макроэкономической стабильности, была вынуждена среагировать на данную ситуацию соответствующим образом.

21 июля 2023 года Центральный банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых.

В ЦБ РФ указали, что рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, на что также влияет ограниченность свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике.

Регулятор также допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.