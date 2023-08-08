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Центробанк назвал причину ослабления рубля в июле

ЦБ РФ назвал причиной ослабления рубля в июле снижение торгового баланса

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Курс рубля ослабился по отношению к доллару на 2,3% в июле, и это связано со снижением торгового баланса (ситуация, когда страна больше покупает, чем продает — «Газета.Ru»). Такую причину падения курса российской валюты Центробанк РФ назвал в своем обзоре финансовых рынков за июль.

ЦБ уточнил, что экспортеры в июле продали $6,9 млрд валютной выручки, что на 1,6% меньше показателя за июнь. Тогда было реализовано валюты на $7 млрд.

«Рубль, как и месяцем ранее, находился под давлением снизившегося сальдо внешней торговли. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократился на 1,6% относительно июня....» — следует из обзора.

По данным регулятора, отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей) в июне составило 84% (в мае с учетом корректировок – 88%). Эти данные ЦБ публикует с лагом.

Население на фоне падения курса рубля продало валюты на 44 млрд рублей, основная часть этих операций пришлась на первую половину месяца. Россияне продавали валюту как на бирже, так и через крупнейшие банки (на сумму 16,4 млрд рублей и 28 млрд рублей соответственно). Крупнейшими продавцами валюты в июле стали системно-значимые банки, они реализовали ее на 528 млрд рублей против 377 млрд рублей в июне.

По данным ЦБ, в июне курс рубля ослабился по отношению к доллару на 10,4%. По данным Мосбиржи на 17:18 мск, доллар стоит 96, 9525 рублей (плюс 1,66% к открытию торгов). Максимальным уровнем «американца» во вторник была отметка 97 рублей.

Ранее было названо «дно» рубля.

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