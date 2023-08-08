Путин рассказал об улучшении жилищных условий у российских семей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что около 400 тысяч российских семей с начала текущего года улучшили жилищные условия по льготной ипотеке. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам развития строительства, передает ТАСС.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — сказал глава государства, отметив, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение и для экономики РФ, и для социальной сферы.

Он также указал, что с начала этого года увеличивается объем строительства жилья.

«Введено 24 млн кв. метров, это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово», — заявил российский лидер.

8 августа сообщалось, что выдача льготной ипотеки в России достигла исторического максимума.

До этого Путин пообещал льготную ипотеку под 2% некоторым молодым семьям.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».