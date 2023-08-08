Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об улучшении жилищных условий у российских семей

Путин: около 400 тысяч семей воспользовались льготной ипотекой с начала года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что около 400 тысяч российских семей с начала текущего года улучшили жилищные условия по льготной ипотеке. Соответствующее заявление он сделал на совещании по вопросам развития строительства, передает ТАСС.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — сказал глава государства, отметив, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение и для экономики РФ, и для социальной сферы.

Он также указал, что с начала этого года увеличивается объем строительства жилья.

«Введено 24 млн кв. метров, это плюс 8% к тому, что было. Это, конечно, очень здорово», — заявил российский лидер.

8 августа сообщалось, что выдача льготной ипотеки в России достигла исторического максимума.

До этого Путин пообещал льготную ипотеку под 2% некоторым молодым семьям.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях