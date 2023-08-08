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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро на 9 августа

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 49 копеек до 96,0755 рубля

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Центробанк РФ установил на 9 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,0755 рубля, следует из материалов регулятора. Это на 49 копеек ниже предыдущей отметки.

Официальный курс евро снижен на 62 копейки, до 105,4352 рубля, а юаня — на 13 копеек, до 13,277 рубля.

По данным Мосбиржи на 16:00 мск, доллар торгуется на отметке 96,8325 рублей, прибавляя 1,57% с начала торгов. Курс евро находится у отметки 106 рублей (плюс 0,7%), а юаня — 13,364 рубля (плюс 0,126%).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ослабление рубля к мировым валютам на торгах во вторник связано со снижением цен на нефть. Они начали уменьшаться 7 августа после роста в течение шести недель подряд. Бабин сказал, что российский валютный рынок не отыграл ранее наблюдавшееся подорожание нефти, и этот эффект нивелируется как санкционными, так и геополитическими ограничениями — например, ценовым потолком на нефть из России.

Ранее было названо «дно» рубля.

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