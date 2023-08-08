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Врач предложил способ, который позволит повысить зарплаты медикам в России

Врач Гутник: введение минимальной почасовой оплаты труда позволит увеличить зарплаты медикам в России

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В вопросе повышения заработной платы медицинских работников может помочь введение минимальной почасовой оплаты труда. Такое предложение в беседе с «Общественной службой новостей» высказал врач-онколог Вадим Гутник. Он отметил, что повышение зарплат медиков является комплексным вопросом.

«Проблема не относится только к медикам. У нас есть так называемый МРОТ. По уровню этого МРОТ мы находимся на уровне между Алжиром и Монголией. Что нужно сделать? Нужно просто ввести минимальную почасовую оплату труда. В США это около $18 на сегодняшний день. И речь идет о неквалифицированном труде. Давайте сделаем так и у нас», — предложил Гутник.

Специалист подчеркнул, что в России необходимо поднимать зарплаты медицинских специалистов. Он считает, что ее размер нужно увеличить вдвое.

8 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в 2025 году в России будет введена новая система оплаты труда врачей. Чиновник не указал, чем конкретно новая система будет отличаться от старой. Однако он уточнил, что она будет единой для всей страны.

Ранее россияне ответили, должны ли коллеги знать о зарплате друг друга.

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