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Объем торгов на Московской бирже достиг максимума с февраля 2022 года

Мосбиржа: 4 августа зафиксирован рекордный объем торгов с начала СВО

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций — 251 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба биржи.

По данным биржи, 4 августа объем торгов акциями в 3,3 раза превысил среднедневной объем торгов в 2023 году, составляющий 76 млрд рублей.

В торгах за день приняли участие 1,23 млн инвесторов. 84% сделок пришлось на частных инвесторов. Доля вечерней сессии составила 12%.

Предыдущий рекорд торгов акциями был зафиксирован Мосбиржей 24 февраля 2022 года и составлял 374 млрд рублей. 31 июля биржа сообщала о рекордной активности инвесторов. По данным торговой площадки, на сессии 31 июля сделки заключили более 1,34 млн инвесторов, что в два раза превосходит обычную активность в 625 тыс. человек.

«Инвесторы активно торговали и в дневное, и в вечернее время. Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями 31 июля составила 15,4% (в среднем 5,6% в 2022 году)», — отметила торговая площадка.

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