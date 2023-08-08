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Китайский бизнес обязали изучать идеи Си Цзиньпина

Bloomberg узнал, что китайский бизнес обязали изучать идеи Си Цзиньпина

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Evgenia Novozhenina/Pool/AP

Китайский бизнес обязали еженедельно проводить занятия по изучению взглядов руководителя страны Си Цзиньпина, включая экономические. Об этом сообщает Bloomberg.

Такие лекции организуются для сотрудников как государственных, так и частных компаний, пишет агентство. По его данным, некоторые топ-менеджеры банков и компаний тратят до 30% своего рабочего времени на изучение «Идей Си Цзиньпина», чтение книг лидера КНР, а также участие в курсах и семинарах.

В China International Capital Corp., одном из ведущих инвестиционных банков Китая, в последние месяцы стали более активно проводить такие занятия, а госкомпания Bank of Communications Co. в те же сроки сделала их регулярными во всех департаментах. В госкомпании на таких занятиях каждого работника просят поделиться своим пониманием и оценить, как вопросы обсуждения повлияют на финансовый рынок. Bank of China Ltd. и Bank of Communications тоже проводили идеологические занятия. Фирмы Bright Food Group Co. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. направляли своих сотрудников на лекции в мемориальном зале первого национального съезда Коммунистической партии в Шанхае. В занятия была включена церемония повторной присяги перед партийным флагом.

Си Цзиньпин был переизбран руководителем Китая в марте 2023 года. Он стал первым главой КНР, который остался во главе страны на третий срок.

Ранее сообщалось о росте товарооборота между Россией и Китаем.

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