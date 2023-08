Китайский бизнес обязали изучать идеи Си Цзиньпина

Китайский бизнес обязали еженедельно проводить занятия по изучению взглядов руководителя страны Си Цзиньпина, включая экономические. Об этом сообщает Bloomberg.

Такие лекции организуются для сотрудников как государственных, так и частных компаний, пишет агентство. По его данным, некоторые топ-менеджеры банков и компаний тратят до 30% своего рабочего времени на изучение «Идей Си Цзиньпина», чтение книг лидера КНР, а также участие в курсах и семинарах.

В China International Capital Corp., одном из ведущих инвестиционных банков Китая, в последние месяцы стали более активно проводить такие занятия, а госкомпания Bank of Communications Co. в те же сроки сделала их регулярными во всех департаментах. В госкомпании на таких занятиях каждого работника просят поделиться своим пониманием и оценить, как вопросы обсуждения повлияют на финансовый рынок. Bank of China Ltd. и Bank of Communications тоже проводили идеологические занятия. Фирмы Bright Food Group Co. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. направляли своих сотрудников на лекции в мемориальном зале первого национального съезда Коммунистической партии в Шанхае. В занятия была включена церемония повторной присяги перед партийным флагом.

Си Цзиньпин был переизбран руководителем Китая в марте 2023 года. Он стал первым главой КНР, который остался во главе страны на третий срок.

