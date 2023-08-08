В России объяснили падение курса рубля к доллару

Курс рубля ослабился по отношению к доллару на фоне снижения цен на нефть. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя падение курса рубля до 96,41 рубля за доллар на торгах Мосбиржи во вторник.

«Рубль с открытия торгов умеренно дешевеет. Нацвалюта предприняла несколько активных восходящих попыток, но они вскоре сменялись очередным нисходящим импульсом и обновлением дневного минимума. Условным негативом для рубля может выступать снижение нефтяных цен, наблюдающееся вторую сессию подряд. Российский рынок не отыграл фактор подорожавшей ранее нефти», — отметил Бабин.

В значительной степени этот фактор нивелируется добровольным сокращением Россией экспорта топлива, а также санкционными и геополитическими ограничениями — в том числе ценовым потолком на российскую нефть, уточнил эксперт.

Мировые цены на нефть после роста в течение шести недель подряд 7 августа перешли к снижению. В нижней точке цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE достигала $85,06 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — $81,61. 8 августа котировки потеряли еще почти 2% по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне. Баррель Brent стоил на бирже $83,8 (минус 1,5%), а WTI — $80,54 (минус 1,72%).

Курс доллара на закрытии торгов 7 августа составил 95,28 рубля. По данным Мосбиржи на 14:42 мск 8 августа, доллар торгуется на уровне 96,3625 рубля, евро — 105,485 рубля, юань — 13,294 рубля.

Ранее было названо «дно» рубля.