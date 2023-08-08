Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с недружественными странами, включая США. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В июне Минфин России практически в два раза расширил список стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций, добавив туда недружественные государства. Если ранее в черный список входили офшоры такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы, то теперь в него попали страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

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Ранее Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы.