Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин приостановил ряд договоров по налогам с недружественными странами

Путин приостановил ряд договоров по налогообложению с недружественными странами

close
100%
Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с недружественными странами, включая США. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В июне Минфин России практически в два раза расширил список стран, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций, добавив туда недружественные государства. Если ранее в черный список входили офшоры такие как Панама, Британские Виргинские острова, Сейшелы, то теперь в него попали страны ЕС (включая Нидерланды, Кипр, Люксембург), Великобритания, Швейцария, США, Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

Новость дополняется.

Ранее Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях