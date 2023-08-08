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Украинский депутат рассказал о коррупционном тендере на 3 млн гривен

Депутат Рады Железняк обличил организаторов тендера для ЗАЭС в коррупции

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк обличил организаторов тендера для ЗАЭС на $81 тыс. в своем Telegram-канале.

Политик обнаружил, что тендер на закупку свыше 3 тыс. пар обуви для сотрудников контролируемой РФ АЭС предполагает закупку обуви по цене вдвое выше рыночной.

«Так как производитель известен, то спокойно обе позиции забил в интернете и тоже продается за 475 грн в Эпицентре (а в тендере 1020 грн) и за утепленные 630 грн (а в тендере уже 1140 грн)… Ну коэффициент коррупции получается в 2 раза», — написал депутат.

Речь идет о закупке кожаных ботинок и кожаных утепленных ботинок.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

До этого МО РФ заявило о проведении РХБЗ радиационного контроля территории на ЗАЭС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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