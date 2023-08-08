Европа начала хранить излишки природного газа на Украине

Европейские трейдеры начали использовать мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и представителей компаний.

«Покупатели газа стремятся закупить его максимальный объем по более низкой цене, чтобы этой зимой продать топливо подороже. Трейдеры готовы идти на риски, связанные со спецоперацией», — говорится в публикации.

В чешской EPH group сообщили агентству, что решение компании использовать украинские ПХГ обусловлено верой в их надежность. В словацкой государственной компании SPP, которая обеспечивает большую часть внутреннего рынка (частично российским газом) заявили, что рассматривают возможность использования украинских хранилищ на фоне заполненности местных хранилищ на 90%. Другие европейские трейдеры отметили, что у решения использовать украинские ПХГ есть риски, в том числе военных ударов по хранилищам.

Аналитический центр Брейгеля заявил в прошлом месяце, что Украина может увеличить мощности хранилищ в Европе примерно на 10%.

Биржевые цены на газ в Европе во вторник после открытия торгов снизились на 0,8% — до $344 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ранее в МИД Турции не исключили кризиса в Европе из-за ситуации с газом.