В России биржевая стоимость на дизельное топливо обновила исторический рекорд

Цены на дизельное топливо на оптовом рынке установили новый исторический максимум, впервые превысив 61 тысячу рублей за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).

С начала недели цена на дизтопливо на российском рынке выросла на 1,18% и достигла отметки в 61 119 рублей за тонну. Это новый исторический максимум с 4 августа 2022 года, когда цена достигла отметки 60 107 руб./т.

Цены на бензин в свою очередь продолжили свой откат после того, как достигли исторических максимумов. Так, Аи-92 подешевел на 1,05% и достиг цены в 61 625 рубля за тонну, а Аи-95 стал дешевле на 1,14%, его цены опустились, до 68 223 рублей за тонну.

Увеличение нормативов продаж топлива на бирже с 1 сентября не сказалось на росте цен. Для бензина норматив вырос с 12% до 13%, для дизеля — с 8,5% до 9,5%. Эксперты предполагают, что дизельное топливо продолжит дорожать в среднесрочной перспективе на фон из-за высокого спроса и ограниченного предложения на фоне санкций и низкого импорта.

В начале августа мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять квоты на добычу нефти.

Цены на дизтопливо в РФ впервые превысили 61 тыс. руб. за тонну на бирже.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.