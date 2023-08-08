Китайские власти сообщили о рекордном за два года ухудшении внешней торговли, сообщает CCTV со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что в июле 2023 года объем экспорта Китая сократился на 14,5% в годовом выражении и составил $281,76 млрд.

Поставки в США упали на 23,1%, в страны Евросоюза — на 20,6%, в государства АСЕАН — на 21,4%.

Ранее сообщалось, что наращиванию двустороннего товарооборота между Россией и Китаем могут помешать вторичные санкции со стороны западных стран. Кроме того, на ситуацию также оказывает влияние резкое увеличение торгового дефицита КНР.

По итогам прошлого года размер торгового дефицита (отрицательная разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта всех товаров и услуг) Китая увеличился почти в четыре раза. За 12 месяцев этот показатель вырос с $11–12 млрд до $38 млрд, или до 20% от общего объема двусторонней торговли с РФ ($190,2 млрд). Кроме того, препятствованию наращивания товарооборота с КНР и сама Россия — с помощью увеличения экспортных пошлин и ограничение объемов экспорта, уточняется в статье.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.