В Сбере зафиксировали рекордный спрос на ипотеку с начала года

В июле Сбер выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд рублей --это рекордные показатели с начала года, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что объем выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк выдал 111,4 тыс. жилищных кредитов на 364,1 млрд рублей).

Всего за 7 месяцев этого года в банке было оформлено 673,5 тыс. жилищных кредитов на 2,2 трлн рублей — в объемах выдач рост превысил 86% относительно аналогичного периода 2022 года.

По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, особой популярностью у россиян пользуются льготные программы банка.

«Доля льготной ипотеки во всех выдачах Сбера в июле превысила 50% — почти 50 тыс. кредитов на 207 млрд рублей было оформлено с господдержкой. Таким образом, сейчас каждая вторая льготная ипотека в России оформляется в Сбере», — заявил Лейпи.

По данным «Домклик», больше всего ипотек в июле было выдано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Тюменской области.

Ранее в Сбере анонсировали снижение ставок по ипотечным кредитам с господдержкой.