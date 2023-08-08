Рестораторы начали завозить в Россию импортное пиво

В последнее время в меню российских ресторанов и баров стало заметно больше импортного пива. Как сообщает радиостанция «Коммерсант FM», если раньше заведения предлагали в основном продукцию известных западных брендов, то сейчас все чаще появляются напитки небольших зарубежных пивоварен.

По словам опрошенных радиостанцией владельцев баров, сегодня на полках можно увидеть пиво из Германии, Бельгии, Чехии. Эксперты отмечают, что бóльшая часть импортного пива поступает через крупные торговые сети, которым нужен запас продукции в магазинах.

По данным «Коммерсанта», импорт пива в Россию с начала 2023 года вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время спрос россиян на этот напиток снизился почти на 20%. Эксперты связывают это с падением реальных доходов населения на фоне инфляции.

Рестораторы отмечают, что цены на импортное пиво взлетели примерно на 30% по сравнению с досанкционным периодом. Тем не менее многие заведения продолжают его закупать, чтобы расширить ассортимент и привлечь посетителей. При этом формат all-inclusive в барах становится все более популярным.

Таким образом, несмотря на санкции и логистические сложности, импортное пиво продолжает возвращаться в российские заведения общепита. Однако его доля на рынке пока невелика, а спрос среди населения снижается, уточнило издание.

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