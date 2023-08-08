Возобновлена прокачка нефти по поврежденной части «Дружбы» в Польше

Компания – оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN сообщила о возобновлении прокачки нефти по поврежденной части линии в стране. Соответствующие данные размещены на странице организации в X (Twitter).

«В понедельник вечером компания PERN восстановила полную работоспособность поврежденной ветки нефтепровода «Дружба». Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние», — говорится в объявлении PERN.

Ранее рабочие в Польше заменили поврежденный 5 августа участок нефтепровода «Дружба».

«Службы PERN работали всю ночь. Мы завершили монтаж нового фрагмента трубы и начали его сварку», — говорится в сообщении.

5 августа сообщалось, что одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была временно отключена по причине утечки на территории Польши. Вскоре было принято решение прервать прокачку нефти на поврежденной нити.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.