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В Саудовской Аравии считают, что Байден оказался в тупике из-за уровня цен на нефть

Asharq Al-Awsat: США оказались в тупике из-за уровня цен на нефть

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден оказался в затруднительном положении из-за цен на нефть и намерений ОПЕК+ удерживать их на определенном уровне, сообщает саудовское издание Asharq Al-Awsat.

Статья с заголовком «У Байдена сложная ситуация» указывает, что администрация Байдена оказалась в тупике после обещания не увеличивать добычу нефти. Согласно статье в издании, администрация Байдена не сможет ничего изменить в данной ситуации.

Мировой спрос на нефть растет, в то время как предложение ограничено. ОПЕК+ не может допустить снижение цен, так как это негативно отразится на бюджетах стран, входящих в эту международную организацию. Журналисты издания предлагают не обращать внимание на новости о глобальной рецессии, поскольку цифры свидетельствуют об обратном.

В то же время стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне с августа 1983 года. В начале 2022 года в подземных резервуарах было около 600 миллионов баррелей, а сейчас это число составляет 347 миллионов. В прошлом году было использовано 180 миллионов баррелей для снижения цен на бензин на заправках.

Авторы отмечают, что Белый дом мог бы пополнить запасы в начале 2023 года, когда цены на нефть были ниже 80 долларов за баррель, а иногда опускались до 60 долларов.

Автор статьи иронично пишет: «Я не знаю, кто следит за ценами в администрации Байдена, но очевидно, что этот человек не в курсе».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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