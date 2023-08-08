Цены на летний дизель и мазут на российской бирже достигли рекордных величин

Цены на летнее дизельное топливо и топочный мазут на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли рекордных величин, сообщает ТАСС.

Так, цена на летнее дизельное топливо впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну и составила 60,344 тыс. рублей. Его стоимость бьет рекорды уже четвертый торговый день подряд.

Топочный мазут подорожал до 33,639 тыс. рублей за тонну, тем самым обновив рекордный уровень февраля 2022 года.

Цены же на другие виды топлива несколько снизились. Подешевели бензин Аи-92 и бензин Аи-95, авиационный керосин и сжиженные углеводородные газы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о беспрецедентном росте спроса на нефть в 2023 году после восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19.

По словам Новака, потребление нефти в мире уже превысило допандемийный уровень 2019 года и достигло 102,4 млн баррелей в сутки. При этом в 2023 году спрос может вырасти еще на 2,4 млн баррелей, что является беспрецедентным показателем.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.