Россияне впервые одновременно сократили все сбережения в валюте

Согласно данным Центрального банка, россияне в июне впервые одновременно уменьшили свои валютные сбережения, включая наличные деньги, счета в иностранных и российских банках, а также у брокеров. Об этом пишет РИА Новости. Общая сумма накоплений в иностранной валюте составляла 218 миллиардов долларов, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце. Это первый случай одновременного сокращения всех видов валютных накоплений с момента начала сбора такой статистики Центральным банком в 2018 году.

В июне сократились все виды валютных сбережений. Объем средств на зарубежных счетах уменьшился на 0,9%, до 73 миллиардов долларов, впервые с апреля прошлого года. Депозиты в иностранной валюте в российских банках продолжили сокращаться уже двенадцатый месяц подряд, на этот раз на 2,5%, до 45,3 миллиарда долларов.

Самые значительные валютные сбережения у россиян были в наличной валюте, но в июне они сократились на 0,2%, до 96,6 миллиарда долларов. Также уменьшились денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте на 9,5%, до 2,9 миллиарда долларов.

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