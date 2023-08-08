Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне впервые одновременно сократили все сбережения в валюте

Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства

close
100%
Depositphotos

Согласно данным Центрального банка, россияне в июне впервые одновременно уменьшили свои валютные сбережения, включая наличные деньги, счета в иностранных и российских банках, а также у брокеров. Об этом пишет РИА Новости. Общая сумма накоплений в иностранной валюте составляла 218 миллиардов долларов, что на 1% меньше, чем в предыдущем месяце. Это первый случай одновременного сокращения всех видов валютных накоплений с момента начала сбора такой статистики Центральным банком в 2018 году.

В июне сократились все виды валютных сбережений. Объем средств на зарубежных счетах уменьшился на 0,9%, до 73 миллиардов долларов, впервые с апреля прошлого года. Депозиты в иностранной валюте в российских банках продолжили сокращаться уже двенадцатый месяц подряд, на этот раз на 2,5%, до 45,3 миллиарда долларов.

Самые значительные валютные сбережения у россиян были в наличной валюте, но в июне они сократились на 0,2%, до 96,6 миллиарда долларов. Также уменьшились денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте на 9,5%, до 2,9 миллиарда долларов.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях