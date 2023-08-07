Белоруссия объяснила введение ограничений на экспорт мяса птицы

Белоруссия ввела временные ограничения на экспорт мяса птицы в связи с проведением в стране Игр государств СНГ. Об этом агентству Белта сообщил заместитель министра сельского хозяйства Иван Смильгинь.

По его словам, такие меры были необходимы, чтобы обеспечить мясом жителей Белоруссии и гостей страны в рамках Игр СНГ. Смильгинь отметил, что ограничения уже начали снимать и полностью отменят в ближайшее время.

По его словам, с трех птицефабрик эти ограничения уже сняты. Также сняты ограничения на поставку на внешние рынки мяса утки, индюшатины. «Запрет на экспорт может быть снят даже на текущей неделе. Главное — получить от наших производителей гарантию, что они обеспечат под полную потребность наши торговые сети как тушкой бройлера, так и мясом разделки», — отметил Смильгинь.

Ранее СМИ сообщали, что с 1 августа Белоруссия ограничила выдачу сертификатов на экспорт мяса птицы, чтобы насытить внутренний рынок. Также называлась версия о вспышке птичьего гриппа. Однако Смильгинь опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.