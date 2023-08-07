Губернатор Подмосковья рассказал о положении экономики и бюджета региона

Положение экономики и бюджета в Московской области является устойчивым, несмотря на введенные санкции. Об этом сказал губернатор региона Андрей Воробьев, передает телеканал «360».

По его словам, добиться этой цели помогают, в том числе, проекты импортозамещения.

«Подготовили результаты о состоянии экономики, доходов нашего бюджета. Видим, что, когда уделяем внимание поддержке бизнеса, это отражается на муниципальном, региональном и федеральном бюджетах. Мы вносим заметную лепту, и приятно, что, несмотря на препоны с логистикой, санкциями, платежами, мы наблюдаем устойчивое положение», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья уточнил, что порядка 35-40% от всех обращений бизнеса в регионе связаны с предоставлением земельных участков. Он также добавил, что в Московской области активно создают новые сервисы для бизнеса и меры поддержки предпринимателей.

Помимо этого, по словам Воробьева, ведется совместная с областным Минжилполитики разработка вариантов по расширению услуг для малого бизнеса.

В конце июля Андрей Воробьев говорил, что с 1 августа в Подмосковье стартуют конкурсные отборы на предоставление субсидий для социальных предпринимателей. Он отмечал, что меры поддержки позволят бизнесу компенсировать часть затрат по аренде и коммунальным платежам.

Ранее президент «Опоры России» предложил навсегда закрепить действие параллельного импорта.