Экономист не прогнозирует дальнейшего падения курса рубля

В ближайшее время рубль начнет укрепляться и не пробьет отметку ниже 97 рублей за доллар такое мнение в комментарии для «Газеты.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», Михаил Зельцер.

По его словам, курс в 100 рублей за доллар является скорее психологическим ориентиром, чем отражением реального положения российской экономики. «Реальных предпосылок для такого ослабления рубля я не вижу», — отметил Зельцер.

На укрепление национальной валюты должны повлиять такие факторы, как профицит бюджета, рост цен на энергоресурсы и ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ.

Кроме того, Зельцер выделяет важный технический уровень в 97 рублей за доллар. На этом уровне доллар уже несколько раз (с 2022 года — прим.ред) откатывался вниз, и вряд ли сумеет его преодолеть.

В дальнейшем вполне реален сценарий снижения курса доллара до 80 рублей. По мнению эксперта из БКС, это не должно вызывать удивления.

Экономист ожидает, что ЦБ поддержит своими действиями курс рубля в ближайшей перспективе. «В этом году снижения ставки ЦБ не ожидается. Более того, судя по траектории инфляции и ожиданий на фоне роста цен и девальвации, на сентябрьском заседании не удивимся аналогичному шагу регулятора, как в июле. В принципе, теперь в моменте в 2023 году и двузначную ставку исключать нельзя», — подытожил эксперт.

На утренних торгах курс доллара превысил отметку в 97 рублей за доллар.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.