Нацбанк Украины спрогнозировал сокращение финпомощи Киеву

Национальный банк Украины спрогнозировал сокращение финансовой поддержки от Запада в течение трех лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным СМИ, Нацбанк Украины исходит из того, что конфликт будет продолжаться до середины 2024 года. Тогда же прогнозируется разблокировка морских портов. В общей сложности, от иностранных инвесторов на финансирование бюджета Украины в 2023 году поступит $42,3 млрд, в 2024 году внешняя финансовая помощь составит $37,2 млрд, а в 2025 году — $25,1 млрд.

При этом регулятор считает, что урожай зерновых и зернобобовых культур на Украине будет медленно расти, он составит 46,8 млн тонн в этом году, 48,9 млн тонн в 2024 году и 51,8 млн тонн в 2025 году.

Ранее Национальный банк Украины выпустил ко дню ВВС страны монету с изображением американских ЗРК Patriot, сообщается на сайте банка. Отмечается, что это первый раз, когда на украинских памятных монетах появляется иностранное вооружение. По характеристикам монета идентична монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. На ней изображена пусковая установка Patriot на фоне стилизованного радара.

До этого сообщалось, что Нацбанк Украины перечислил более $680 млн на нужды обороны. По данным ведомства, остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, достигает 90,6 млн гривен ($2,4 млн).

18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что был бы счастлив стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.