Украина стала крупнейшим получателем поддержки от США со времен Второй мировой войны

Украина с февраля 2022 года получила от США финансовую помощь в размере $66,2 млрд, став крупнейшим получателем поддержки от Вашингтона со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные данные.

По данным издания, $43,1 млрд из указанной суммы приходится на военную помощь, из них $23,5 млрд на оружие и технику со складов Пентагона. Еще $18 млрд были выделены на финансирование, необходимое для инвестиций в дополнительное вооружение украинских военнослужащих, обучение, консультирование, логистику и оборудование в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Кроме того, Вашингтон предоставил Киеву около $20,5 млрд бюджетной поддержки и более $2,6 млрд гуманитарной помощи.

Помощь Украине значительно превышает двустороннюю поддержку других союзников Соединенных Штатов, включая Израиль ($8,6 млрд), Египет ($3,3 млрд) и Иорданию ($2,6 млрд), указано в статье.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2023 году Украина получила от Запада $28 млрд финпомощи.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что в июле в бюджет Украины поступило более $5 млрд помощи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.