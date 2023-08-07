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Турция продолжает убеждать Россию и Запад возобновить экспорт зерна

РИА Новости: Анкара ведет диалог с РФ и Западом по возобновлению экспорта зерна

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Александр Гальперин/РИА Новости

Анкара продолжает диалог с западными партнерами по возобновлению черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Конечно, ведется. Параллельно мы ведем диалог и с российской стороной, с конкретными ведомствами. Господин президент [Тайип Эрдоган] неоднократно подчеркивал важность этой инициативы для нуждающихся стран»,— сказал источник.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались выполнять обещания.

Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Таким образом, несмотря на приостановку действия сделки в июле, Турция продолжает диалог со всеми сторонами. Анкара надеется вернуть стороны к выполнению ранее назначенных договоренностей.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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