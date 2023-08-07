Американский импорт из Китая упал на четверть в 2023 году

За пять месяцев 2023 года импорт США из Китая сократился на 24%, по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, сообщает газета The Washington Post.

«За первые пять месяцев этого года американский импорт из КНР сократился на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — указано в сообщении.

Издание ссылается на данные бюро переписи населения США. При этом источник в Минфине США отмечает, что несмотря на сокращение объемов, сумма импорта с поправкой на инфляцию остается на рекордно высоком уровне.

Китай также уступил лидирующие позиции среди торговых партнеров США — на данный момент, крупнейшим торговым партнером Вашингтона остается Мехико. Также лидирующие позиции занимают Тайвань и Вьетнам.

Ранее, в связи обострившейся ситуацией вокруг спорных островов Наньша (Спратли), Пентагон выступил с заявлением о поддержке Филиппин и осудил действия Китая.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.