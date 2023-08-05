В Молдавии сошли с рельс шесть вагонов с зерном

Молдавские железные дороги сообщили в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что шесть вагонов с зерном сошли с рельс на юге страны на пути от станции Бессарабская в порт Рени на Украине.

По данным организации, авария произошла в 16:02 по местному времени. Предварительной причиной инцидента назвали потерю прочности путей из-за жары. Всего в составе двигался 61 грузовой вагон.

«Прилагаются все усилия для восстановления движения в этой зоне в кратчайшие сроки», — сообщили молдавские железные дороги.

На место происшествия выдвинулись уполномоченные службы для расследования.

Ранее поставщики российского зерна захотели сформировать свой парк вагонов.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. В МИД России не раз отмечали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд .

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.