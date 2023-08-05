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В Суэцком канале затонул буксир

Администрация Суэцкого канала сообщила о затопленном буксире

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Администрация Суэцкого канала сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о затопленном буксире Balkm 51 в районе Балаха.

По данным администрации, ЧС произошло после столкновения буксира с танкером гонконгской компании Chinagas Legend. Танкер следовал из Сингапура в США.

Продолжаются работы по спасению семи членов экипажа затонувшего судна. Длина буксира составляла 230 м, ширина — 36 м, его общая нагрузка равнялась 52 тыс. т.

Ранее глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил об успешном восстановлении судоходства по водной артерии после успешной отбуксировки сломавшегося танкера.

«Судоходное движение на канале возобновлено в обоих направлениях, так как быстро удалось устранить техническую неисправность в механизмах нефтеналивного танкера SEAVIGOUR...» — уточнили в руководстве Суэцкого канала.

Подчеркивается, что сломанный танкер благополучно отбуксировали до 17-го км нумерации канала. Другие подробности в связи с поломкой танкера не приводятся.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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