Эксперт рассказал о росте цен на электронику и бытовую технику в России

В России выросли цены на бытовую технику и электронику в среднем на 10%, следует из статистики раздела «Товары» в «Яндексе». Об этом сообщают «Известия».

Согласно информации сервиса, посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E с начала июля текущего года к началу августа подорожала на 16,8% — до 39,9 тыс. рублей.

Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a выросла примерно на 10%. Теперь устройство продается за 23,5 тыс. рублей.

Еще, по данным СМИ, смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 подорожал почти на 47%. Теперь этот гаджет продается в районе 89,8 тыс. рублей.

Ведущий продакт-менеджер компании Алексей Мазев diHouse подчеркнул, что поставки электроники и бытовой техники на российский рынок осуществляются в рамках параллельного импорта. В связи с чем итоговая цена колеблется от курса валют.

До этого стало известно, какие автозапчасти рекордно подорожают в России.

Также ЦБ РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.