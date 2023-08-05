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Стало известно, сколько взыскали судебные приставы РФ за первые шесть месяцев 2023 года

Судебные приставы РФ за полгода взыскали долги на 490 млрд руб

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Владимир Корнев/РИА «Новости»

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации заявили, что российские судебные приставы в первом полугодии взыскали долги почти на 490 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что с января по июнь включительно судебные приставы-исполнители взыскали долги на сумму почти 490 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации было перечислено 143,5 млрд рублей.

В публикации отмечается, что за 2022 год приставы взыскали 1,1 трлн рублей.

В ведомстве добавили, что общее число находившихся на принудительном исполнении производств выросло до 89,2 млн (в I полугодии 2022 года — 88,9 миллиона).

До этого президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), которая связана с возвратом просроченной задолженности граждан.

Согласно закону, надзор за кредиторами и профессиональными коллекторами будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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