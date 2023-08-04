Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг: запчасти Isuzu, очки Ray-Ban вошли в параллельный импорт

close
100%
Depositphotos

Минпромторг России внес в перечень товаров для параллельного импорта несколько новых товаров, сообщает ТАСС.

Уточняется, что список дополнен брендами батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), а также запчастей для авто и техники (BOMAG, Isuzu) и фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony).

«Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — следует из сообщения Минпромторга.

Также в ведомстве пояснили, что линзы Acuvue не были включены в список, так как «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

Параллельный импорт — возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта или их официальным дистрибьюторам, но и частным импортерам.

В конце июля Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony. До этого глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что планируется оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту.

Ранее стали известны главные страхи крупного и среднего бизнеса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях