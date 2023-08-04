Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг России внес в перечень товаров для параллельного импорта несколько новых товаров, сообщает ТАСС.

Уточняется, что список дополнен брендами батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), а также запчастей для авто и техники (BOMAG, Isuzu) и фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony).

«Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — следует из сообщения Минпромторга.

Также в ведомстве пояснили, что линзы Acuvue не были включены в список, так как «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

Параллельный импорт — возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта или их официальным дистрибьюторам, но и частным импортерам.

В конце июля Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony. До этого глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что планируется оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту.

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