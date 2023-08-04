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В России ужесточат контроль за банками и МФО при возврате долгов

Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками при возврате долгов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), которая связана с возвратом просроченной задолженности граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, надзор за кредиторами и профессиональными коллекторами будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Организации должны будут записывать все случаи взаимодействия с должниками и хранить аудиоматериалы в течение трех лет. Кроме того, они должны уведомлять ФССП о начале подобных контактов. В случае нарушений служба может ввести ограничения на способы взаимодействия с должниками на срок до 30 дней.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм — через год после публикации.

В конце июля Государственная дума приняла закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, связанной с возвратом просроченной задолженности.

До этого группа депутатов Госдумы от ЛДПР направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается запретить деятельность коллекторских агентств. Авторы законопроекта считают, что кредитные организации могут сами заниматься взысканием просроченной задолженности по кредитному договору, «оставаясь в рамках правового поля».

В апреле ЦБ разработал рекомендации по синхронизации взыскания долгов для коллекторов и банков.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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