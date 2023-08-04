Путин запретил банкам брать комиссию за переводы до 30 млн

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в различных банках через систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительным материалам к закону, нововведение позволит «пресечь возможности создания заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками».

До этого стало известно, что Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем. Регулятор утвердил комиссию в 0,3% (не более 1,5 тыс. рублей) от суммы платежа для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. При этом для ЖКХ она составит 0,2%, но не более 10 рублей. Переводы между компаниями будут стоить 15 рублей за операцию.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.