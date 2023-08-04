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Курс доллара поднялся до 96 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 96 рублей впервые с марта 2022 года

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Depositphotos

Курс доллара в ходе торгов 4 августа поднялся до 96 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17:50 мск растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля.

Курс евро прибавляет 2,72 рубля, до 105,95 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,37 рубля.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал мнение, что текущее ослабление курса рубля связано с внешними причинами и действиями спекулятивного характера.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял «Газете.Ru», что в текущих условиях «дном» рубля могут стать отметки 100 рублей за один доллар и 110 рублей. По его словам, при таком сценарии рост доллара к нацвалюте с начала года составит 43%, а с ноября — 64%. К отметкам в 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро нацвалюта может приблизиться в случае резкого снижения цен на нефть — ниже $70 за баррель.

4 августа на торгах Мосбиржи курс доллара поднимался до 95 рублей впервые с 28 марта прошлого года. Евро поднимался до 104 рублей.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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