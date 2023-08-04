На Украине арестовали активы российских бизнесменов на миллиарды долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в Telegram-канале, что в стране с 2022 года арестовали активы бизнесменов из России на сумму $5,1 млрд.

«В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Группа ГМС», «Татнефть», банки и тому подобное», — сказано в сообщении украинского ведомства, где также отмечается, что Украина ввела экономические санкции против более чем 4 тыс. компаний РФ.

До этого в Министерстве экономики Швейцарии раскрыли сумму замороженных в Швейцарии российских активов. По информации источника, с ноября прошлого года эта цифра не изменилась, она составляет $8,6 млрд.

Также стало известно, что Евросоюз намерен создать правовую базу для возможности конфискации замороженных активов Центрального банка России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.