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Китайский туризм оказался в глубоком кризисе после трех лет политики «нулевой терпимости» к COVID

Китай потерял 98% туристов из-за COVID-ограничений и политики Пекина

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Global Look Press

Туристическая отрасль Китая переживает глубокий кризис, несмотря на открытие границ в начале 2023 года после почти трехлетней политики «нулевой терпимости» к COVID. Поток иностранных туристов в страну пока очень далек от восстановления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, в первом квартале 2023 года Китай посетили всего 52 тысячи иностранцев. Это на 98% меньше аналогичного показателя за тот же период 2019 года.

Всемирный туристический альянс констатировал, что отрасль находится «в состоянии бедствия и депрессии». Причиной резкого спада числа туристов альянс считает трехлетнее закрытие страны от туристов, изменение логистических цепочек, а также простой туристической инфраструктуры.

Ситуацию осложняет ухудшение отношений Китая с Западом. В июле Госдеп США предупредил об опасности поездок в Китай из-за риска произвольных задержаний.

Эксперты опрошенные изданием считают, что отсутствие туристов наносит ущерб китайской экономике, хотя страна и менее зависима от туризма, чем соседи. Пока китайские власти не спешат принимать меры по стимулированию отрасли.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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