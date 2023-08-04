Украина направила на военные нужды 100% налогов с граждан и бизнеса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на видео в Telegram-канале, что власти страны направили на военные нужды 100% налогов, которые были собраны с граждан и бизнеса.

«Сегодня Украина тратит абсолютно весь внутренний ресурс на войну. 100% налогов, которые платят бизнес и граждане, идут на обеспечение потребностей сил безопасности и обороны», — сказал он.

До этого Минобороны России сообщило, что общие потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в течение июня – июля составили более 43 тыс. военных. В оборонном ведомстве отметили, что данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых иностранных наемников, а также военных, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.