Новак заявил о беспрецедентном росте спроса на нефть после пандемии

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о беспрецедентном росте спроса на нефть в 2023 году после восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Новака, потребление нефти в мире уже превысило допандемийный уровень 2019 года и достигло 102,4 млн баррелей в сутки. При этом в 2023 году спрос может вырасти еще на 2,4 млн баррелей, что является беспрецедентным показателем.

«Мы наблюдаем максимальный рост спроса, рекордные показатели. После пандемии мы восстановились выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире», — отметил Новак.

Также вице-премьер прогнозирует значительный рост спроса на нефть в 2024 году — он увеличится примерно еще на 2,2 млн баррелей в сутки. Таким образом, по словам Новака, сейчас наблюдается беспрецедентное восстановление спроса на нефть после спада из-за пандемии коронавируса.

В начале августа Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит ограничивать добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, при каком сценарии цены на нефть упадут до $50 за баррель.