Россия запросила переговоры с Белоруссией из-за запрета экспорта птицы

Россельхознадзор запросил переговоры с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в связи с ограничением поставок мяса птицы на российский рынок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что российская сторона не получала официального уведомления о запрете поставок от Минска. Сообщается, что консультации назначены на 7 августа.

Ранее «Ъ» писал, что Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Возможной причиной такого решения названа вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках.

По данным издания, выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров приостановлена для насыщения внутреннего рынка. При этом ограничения не распространяются на поставки в Китай и продукцию холдинга «Серволюкс Агро».

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил о прекращении мониторинга на границе с Россией.