Вице-премьер РФ заявил, что мировой спрос на нефть находится на рекордном уровне

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире «Россия 24», что сейчас спрос на нефть в мире находится на рекордном уровне и вырастет в 2023 году на 2,4 млн баррелей в сутки.

«Мы наблюдаем, кстати, максимальный рост спроса, рекордные показатели. После пандемии мы восстановились выше уровня 2019 года по потреблению нефти в мире. Это 102,4 млн баррелей в сутки. То есть прирост составит примерно 2,4 млн баррелей в сутки», — отметил Новак.

Также он заявил, что Россия в сентябре сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

2 августа Bloomberg передавало, что несколько видов российских нефтепродуктов торгуются по ценам, превышающим ценовой потолок стран «Большой семерки», что свидетельствует о росте стоимости российской нефти вопреки санкциям Запада.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.