Банки выдали россиянам более 100 млрд рублей в рамках семейной ипотеки

Семейная ипотека заняла почти половину в структуре выдач жилищных кредитов по программам с господдержкой. Это следует из материалов Центробанка РФ.

Банки в июне выдали в рамках семейной ипотеки кредиты на сумму 149,8 млрд рублей. По сравнению с маем объем выданных займов вырос на 3,2%, тогда россияне получили кредитов на 145,2 млрд рублей. ЦБ отметил, что на семейную ипотеку приходится почти половина выдач субсидированной ипотеки уже пятый месяц подряд. Существенно увеличились выдачи также по программе «Льготная ипотека» — на 8,6% за месяц до 135,6 млрд рублей.

В июне 2023 года активность в ипотечном сегменте розничного кредитования достигла максимума с начала года, следует из материалов регулятора. Банки выдали россиянам 167,8 тыс. жилищных займов на сумму 626,7 млрд рублей. В мае было выдано 157,8 тыс. кредитов на 580,5 млрд рублей. Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне незначительно выросла по сравнению с маем — на 0,05 процентных пункта до 8,45% годовых.

По данным ЦБ, на 1 июля объем ипотечного портфеля российских банков с учетом приобретенных прав требований достиг 15,7 трлн рублей. В годовом выражении он вырос на 22,9%. Объем просроченных жилищных кредитов составил 60 млрд рублей.

Программа «Семейная ипотека» действует до 1 июля 2024 года. Она позволяет россиянам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке — 6% (5% для жителей Дальнего Востока). Сумма кредита по такой ставке составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов РФ.

Ранее сообщалось о росте спроса россиян на семейную ипотеку.