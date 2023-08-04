Большинство американцев против нового финансирования Украины

Большинство американских граждан выступают против того, чтобы конгресс США утверждал дополнительное финансирование для поддержки Украины в конфликте с Россией. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного исследовательской фирмой SSRS и телеканалом CNN.

Согласно опросу, 55% американцев полагают, что конгресс не должен выделять новые средства на помощь Украине. 51% респондентов убеждены, что США уже оказали Киеву достаточную поддержку.

При этом мнения сторонников Демократической и Республиканской партий по данному вопросу расходятся. Большинство демократов поддерживают выделение Украине новых траншей помощи, в то время как республиканцы выступают против.

Кроме того, опрос показал, что американские граждане в целом одобряют предоставление Украине разведданных и подготовку ее военных. Однако идеи непосредственных поставок оружия и участия американских войск в боевых действиях не пользуются популярностью.

Подавляющее большинство опрошенных (78%) выразили обеспокоенность в связи с затяжным характером конфликта на Украине и его потенциальными последствиями. Вместе с тем по сравнению с началом спецоперации опасения американцев за национальную безопасность США снизились с 72% до 56%.

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