Путин разрешил блокировать средства иностранцев, подпавших под экономические спецмеры РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий блокировку средств иностранных юридических и физических лиц, в отношении которых в РФ были приняты специальные экономические меры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон появился в связи с указом главы государства «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Закон устанавливает правила применения экономических спецмер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и замораживание денег и другого имущества блокируемых лиц. Это относится и к финансовым операциям, совершаемым в интересах блокируемых лиц.

Кроме того, регламентируется перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде спецмер (ломбарды, организации-платежные агенты, кредитные кооперации, микрофинансовые организации).

Например, согласно новому закону, организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе не должен принимать ставки, в том числе интерактивные, и выплачивать выигрыш участнику азартной игры, в отношении которого действуют спецмеры государства.

В июне президент Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что заморозка российских счетов заграницей нарушает законы, а также является проявлением «средневековья».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.