В Раде заявили, что Украина без западной помощи не сможет функционировать

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина без западной помощи не сможет функционировать. Об этом сообщает Klymenko Time.

По его словам, 69 копеек в каждой гривне — это не украинские деньги, это деньги международных партнеров.

30 июля председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено $25,3 млрд внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. По ее словам, доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу 2023 году достигла 78,5% ВВП.

Основным донором бюджета Украины, по ее словам, в этом году является ЕС, который предоставил Украине $11,43 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Еще $3,59 млрд поступило в украинский бюджет от МВФ.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.