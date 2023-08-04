Курс евро превысил 104 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 104 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Также 4 августа курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 28 марта прошлого года.

Эксперты, опрошенные «Известиями», допустили, что курс рубля будет падать по отношению к доллару до четвертого квартала этого года. Российская валюта может укрепиться после заседания Центробанка РФ 15 сентября, если ключевую ставку снова повысят.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что курс рубля продолжит ослабляться к доллару в ближайшее время, и этот процесс будет ускоряться.

В конце июля эксперты ЦБ отметили, что инфляционное давление будет нарастать до конца 2023 года.

21 июля Центробанк РФ резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

Ранее стало известно, на какие продукты россияне заметили рост цен.