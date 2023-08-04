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В Швейцарии назали сумму заблокированных активов россиян

Минэкономики Швейцарии заявило о заморозке российских активов на $8,6 млрд

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Global Look Press

Сейчас объем заблокированных в Швейцарии частных российских активов достигает $8,6 млрд, заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш. Об этом пишет РИА Новости.

«Изменений в общем объеме не произошло (по состоянию на 25 ноября 2022 года. – «Газета.Ru»). Однако постоянно появляются новые заблокированные активы, а другие разблокируются....наши разъяснения показали, что средства не должны блокироваться», — уточнил он.

По словам пресс-секретаря, швейцарские банки иногда блокируют счета россиян в качестве меры предосторожности. Страна «внимательно следит» за дискуссиями в Евросоюзе по поводу возможности использования активов Центробанка РФ для инвестиций и направления доходов от них на восстановление Украины, добавил Майенфиш.

Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля прошлого года, заблокировав $8,6 млрд российских активов. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил российские активы на сумму около $19,7 млрд — более 30% средств, размещенных гражданами РФ в кредитной организации. Правительство Швейцарии заявляло, что в стране находится порядка 7,4 млрд швейцарских франков активов ЦБ РФ (более $8,4 млрд). В Евросоюзе сообщали о заморозке российских активов на сумму €207 млрд. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку активов россиян в Европе воровством.

Ранее США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков.

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