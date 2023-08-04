В ЛДПР предложили обязать предпринимателей индексировать зарплаты

Депутат от ЛДПР, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов предлагает обязать предпринимателей индексировать зарплаты. Об этом пишут «Ведомости».

По словам депутата, в ближайшее время он хочет внести в Думу на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс, согласно которым предприниматели, работающие вне бюджетных сфер, должны будут индексировать зарплату в зависимости от уровня инфляции.

В случае с частными компаниями процедура должна будет регулироваться коллективным договором или локальными нормативными актами.

Нилов пояснил, что на практике права работников внебюджетной сферы нарушаются, так как их зарплаты не индексируются.

До этого сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и узнал, готовы ли работодатели повышать зарплату кандидату и на каких условиях.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.