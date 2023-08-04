Названа самая недооцененная валюта мира по «индексу Биг-мака»

Согласно «индексу Биг-мака» британский журнал The Economist назвал тайваньский доллар самой недооцененной валютой в мире. Этот индекс используется для оценки паритета покупательной способности в разных странах на основе стоимости бургера. The Economist проводит такие расчеты с 1986 года, полагая, что стоимость Биг-мака может служить универсальным показателем, заменяющим потребительскую корзину, которая варьируется в каждой стране. Учитывая наличие сети ресторанов McDonald's по всему миру, «индекс Биг-мака» позволяет определить справедливое соотношение валют к американскому доллару.

Согласно журналу, курс тайваньского доллара к доллару США занижен на 57,2%. Также недооценены индонезийская рупия и индийская рупия на 54,8% и 54,5% соответственно, а египетский фунт - на 53,1%. По данной методологии большая часть мировых валют считается недооцененными, за исключением швейцарского франка (+38,5%), норвежской кроны (+24%), уругвайского (+22,9%) и аргентинского (+7,4%) песо, евро (+4,3%), шведской (+2,8%) и датской (+1,3%) крон.

Стоимость британского фунта, китайского юаня и японской йены относительно доллара занижена на 3,4%, 37,3% и 43,2% соответственно. Курсы молдавского лея, азербайджанского маната и украинской гривны также занижены на 36,1%, 37,4% и 49%.

В январском рейтинге The Economist наиболее недооцененной валютой была признана индонезийская рупия (-56,1%), а тайваньский доллар считался недооцененным на 53,9%. Российский рубль отсутствует в рейтинге из-за ухода McDonald's из России после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.