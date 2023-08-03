Саудовская Аравия продлила ограничения по добыче нефти на сентябрь

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки еще на один месяц. Об этом в четверг сообщилоинформагентство SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства.

По его словам, в сентябре добыча Саудовской Аравии составит около 9 млн баррелей в сутки.

«Это дополнительное добровольное сокращение призвано укрепить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержки стабильности и баланса на нефтяных рынках», — пояснил источник.

Он добавил, что сокращение может быть продлено или продлено и увеличено.

ОПЕК+ (международная межправительственная организация стран-экспортеров нефти, куда входит королевство. — «Газета.Ru») договорилась о широкомасштабном соглашении по ограничению добычи вплоть до 2024 года на последнем заседании по политике в июне. Саудовская Аравия пообещала добровольно сократить добычу в июле, что впоследствии было продлено на август.

Решение Эр-Рияда продлить сделку ОПЕК+ может поддержать нефтяные котировки. После объявления цены на нефть выросли — стоимость барреля Brent поднялась на $1,67 до $84,88. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В апреле аналитики отметили, что решение Саудовской Аравии идет вразрез с позицией США, призывающих страны ОПЕК+ наращивать добычу. Однако Эр-Рияд, похоже, намерен придерживаться осторожного подхода, чтобы избежать резких колебаний цен на нефть.

Россия также сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки в сентябре, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.