Индекс Биг Мака показал рекордный рост цен в США

Индекс Биг Мака показал рекордный рост цен на бургер в США — на 8,3% за год. Это максимальный рост с 2012 года, свидетельствующий об ускорении инфляции. Об этом сообщает издание The Economist.

Согласно индексу, в июле 2022 года медианная цена Биг Мака в США выросла до $5,58. Это на 4% больше, чем в январе, и на 8,3% выше уровня июля 2022 года.

Рост цены на фастфуд свидетельствует о снижении покупательной способности доллара из-за инфляции. При этом в других развитых странах инфляция еще выше. Цены на Биг Мак растут быстрее, чем в США, что ведет к сближению курсов валют с паритетом покупательной способности.

Таким образом, индекс Биг Мака демонстрирует рекордный рост инфляции в США за последнее десятилетие. Это влияет на оценку реальной стоимости доллара и других ключевых валют мира. Например, на начало года справедливый курс евро по Биг Маку составлял $1,1 за €1. Но на валютном рынке курс был $1,09 за €1. Теперь же из-за роста цен в Еврозоне справедливый курс евро снизился до $1,06, что ближе к рыночному.

Индекс Биг Мака, рассчитываемый изданием The Economist с 1986 года, отслеживает стоимость популярного бургера от сети Макдональдс в разных странах. Он используется как шуточный ориентир для оценки реального обесценения валют и роста инфляции.

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